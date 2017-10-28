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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Максим Деменко: "Спартак" обыграет "Ростов" со счетом 3:1
Бывший полузащитник "Ростова" и "Спартака" Максим Деменко высказал мнение относительно грядущего противостояния команд в рамках 15-го тура РФПЛ.
"В Ростове-на-Дону всегда тяжело играть, но "Спартак" должен переломить этот момент. Мы видели матч с "Амкаром", в котором красно-белые хорошо выглядели. Команда Карреры сегодня сильнее "Ростова". Единственный момент – "Ростов" играет дома. Поддержка будет хорошая, болельщики будут гнать команду вперед. Но "Спартаку" надо возвращаться в чемпионскую гонку.
Ростовская команде же сейчас в подавленном состоянии, из Кубка России вылетела. Однако на "Спартак" все настраиваются серьезно, команда Кучука будет биться. Но "Спартак" есть "Спартак". Уверен, что Каррера не будет держать в голове скорый матч против "Севильи", ведь в чемпионате тоже надо наверстывать. Что касается прогноза, то "Спартак" победит 3:1", - цитирует Деменко "Чемпионат.сом".
"В Ростове-на-Дону всегда тяжело играть, но "Спартак" должен переломить этот момент. Мы видели матч с "Амкаром", в котором красно-белые хорошо выглядели. Команда Карреры сегодня сильнее "Ростова". Единственный момент – "Ростов" играет дома. Поддержка будет хорошая, болельщики будут гнать команду вперед. Но "Спартаку" надо возвращаться в чемпионскую гонку.
Ростовская команде же сейчас в подавленном состоянии, из Кубка России вылетела. Однако на "Спартак" все настраиваются серьезно, команда Кучука будет биться. Но "Спартак" есть "Спартак". Уверен, что Каррера не будет держать в голове скорый матч против "Севильи", ведь в чемпионате тоже надо наверстывать. Что касается прогноза, то "Спартак" победит 3:1", - цитирует Деменко "Чемпионат.сом".
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