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Сергей Герасимец: победа "Локомотива" над "Зенитом" - заслуга Сёмина

Бывший форвард "Зенита" Сергей Герасимец прокомментировал победу "Локомотива" в Санкт-Петербурге.

"Футбол тем и любим, что непредсказуем. Буря разных эмоций накатывается. От негодования до восхищения игрой "Локомотива" во второй тайме. Поэтому неоднородные эмоции в душе. Если бы было 3:0, то это вполне ожидаемо. Ну а когда 0:3, причем по делу и команда явно переиграна, это выглядело неожиданным. Тем более, в первом тайме "Зенит" владел ощутимым преимуществом. Какой момент в матче стал переломным? Думаю, что нереализованные моменты. Ригони попал в штангу. Еще были ситуации, когда "Зенит" мог открыть счет. Однако у меня сложилось впечатление, что у команды что-то сломалось в перерыве. По-моему, выйдя на второй тайм, футболисты были уверенны, что и дальше всё будет так складываться, преимущество будет таким же, игра будет также продолжаться и рано или поздно будет забит гол. Ну и было ощущение, что "Зенит" не был готов сражаться дальше. В чем и уступил, так это в командном духе. Эта победа в первую очередь – Юрия Павловича. Можно и о другом говорить: если бы "Зенит" открыл счет и реализовал свое ощутимое преимущество в первом тайме, то, наверное, всё сложилось бы по-другому. Хотя это разговор в сослагательном наклонении, которое футбол не терпит. Однако помимо тактического мастерства и схем есть еще такие понятия, как характер, воля и командный дух", - цитирует Герасимца Bobsoccer.
Теги: Герасимец Локомотив Семин Зенит
Сегодня, 19:14
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№5 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 21:10) #
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Да пусть обоср-тся...задолбали...ну проиграли и что?...ещё второй тур впереди, вот там и посмотрим...А то что второй тайм провалили такое есть....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я не понимаю этих "оценок". Если бы Зенит реализовал свои моменты в первом и втором тайме, то что, Герасимец был уже не говорил, что команда была "переиграна". А если не реализовали (не забили голевые моменты) - то команда переиграна. Не согласен с такой постановкой вопроса. Я бы по-другому ставил вопрос. Примерно так: У Локо был хороший план на игру. И в ситуации с нереализованными моментами зенитом - план сработал. Забей Зенит пару своих моментов, мы бы уже, возможно, не говорили о "гениальном" плане Сёмина. В том-то и дело, что Локо забил почти всё, что имел, а Зенит - ничего, хотя имел побольше.


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СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 20:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот за что мы любим футбол?!? Только здесь можно увидеть как "Жигули" обгоняют "Феррари" (матч "Зенит" - "Арсенал"), а комбайн финиширует одновременно с шустрым "Москвичом" (матч "Ростов"-"Спартак"). И зритель уже не знает на кого ставить: то ли на "Сапсан", то ли на лакированный "Бентли", или на родной "Патриот-Урал". "Формула 1" - отдыхает.
Регистрация: 7.06.2017
№2 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зенит получил увесистую оплеуху. Надеюсь она заставит игроков наконец проснуться и показывать ту игру, которую от них ждут ....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
эх, за 4 тура 2 очка
Регистрация: 18.08.2013
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