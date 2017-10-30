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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Герасимец: победа "Локомотива" над "Зенитом" - заслуга Сёмина
Бывший форвард "Зенита" Сергей Герасимец прокомментировал победу "Локомотива" в Санкт-Петербурге.
"Футбол тем и любим, что непредсказуем. Буря разных эмоций накатывается. От негодования до восхищения игрой "Локомотива" во второй тайме. Поэтому неоднородные эмоции в душе. Если бы было 3:0, то это вполне ожидаемо. Ну а когда 0:3, причем по делу и команда явно переиграна, это выглядело неожиданным. Тем более, в первом тайме "Зенит" владел ощутимым преимуществом. Какой момент в матче стал переломным? Думаю, что нереализованные моменты. Ригони попал в штангу. Еще были ситуации, когда "Зенит" мог открыть счет. Однако у меня сложилось впечатление, что у команды что-то сломалось в перерыве. По-моему, выйдя на второй тайм, футболисты были уверенны, что и дальше всё будет так складываться, преимущество будет таким же, игра будет также продолжаться и рано или поздно будет забит гол. Ну и было ощущение, что "Зенит" не был готов сражаться дальше. В чем и уступил, так это в командном духе. Эта победа в первую очередь – Юрия Павловича. Можно и о другом говорить: если бы "Зенит" открыл счет и реализовал свое ощутимое преимущество в первом тайме, то, наверное, всё сложилось бы по-другому. Хотя это разговор в сослагательном наклонении, которое футбол не терпит. Однако помимо тактического мастерства и схем есть еще такие понятия, как характер, воля и командный дух", - цитирует Герасимца Bobsoccer.
"Футбол тем и любим, что непредсказуем. Буря разных эмоций накатывается. От негодования до восхищения игрой "Локомотива" во второй тайме. Поэтому неоднородные эмоции в душе. Если бы было 3:0, то это вполне ожидаемо. Ну а когда 0:3, причем по делу и команда явно переиграна, это выглядело неожиданным. Тем более, в первом тайме "Зенит" владел ощутимым преимуществом. Какой момент в матче стал переломным? Думаю, что нереализованные моменты. Ригони попал в штангу. Еще были ситуации, когда "Зенит" мог открыть счет. Однако у меня сложилось впечатление, что у команды что-то сломалось в перерыве. По-моему, выйдя на второй тайм, футболисты были уверенны, что и дальше всё будет так складываться, преимущество будет таким же, игра будет также продолжаться и рано или поздно будет забит гол. Ну и было ощущение, что "Зенит" не был готов сражаться дальше. В чем и уступил, так это в командном духе. Эта победа в первую очередь – Юрия Павловича. Можно и о другом говорить: если бы "Зенит" открыл счет и реализовал свое ощутимое преимущество в первом тайме, то, наверное, всё сложилось бы по-другому. Хотя это разговор в сослагательном наклонении, которое футбол не терпит. Однако помимо тактического мастерства и схем есть еще такие понятия, как характер, воля и командный дух", - цитирует Герасимца Bobsoccer.
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