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"СЭ": "Динамо" не заинтересовано в бесплатном трансфере Георгия Джикии из "Спартака"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия не перейдет в "Динамо" в летнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"
Московское "Динамо" не рассматривает экс-защитника сборной России Георгия Джикию в качестве потенциального новичка команды. Как сообщает "СЭ", руководство "бело-голубых" не обсуждало возможность подписания футболиста в ближайшее трансферное окно. Кроме того, по данным источника, в "Динамо" вообще не планируют подписывать центральных защитников летом. Позиция считается укомплектованной.

Георгий Джикия покинет московский "Спартак" в конце сезона. Контракт 30-летнего защитника с "красно-белыми" истекает в мае 2024-го и продлен не будет. Ранее появлялась информация, что представители Джикии предложили его услуги ряду московских клубов. В качестве потенциальных работодателей Джикии называются "Ростов" и "Локомотив".

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