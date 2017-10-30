Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Иван Пауревич: за счет чего удалось выиграть? У нас было больше желания

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич подчеркнул, что команда проспала начало матча 15-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1).

"Начало проспали чуть-чуть. Концентрация была совсем не на том уровне, как, например, во встрече с "Локомотивом. Потом начали играть, хорошо бороться, совершали подборы. Думаю, в самой концовке мы заслужили победу. За счет чего удалось выиграть? У нас было больше желания. После гола они создали только полмомента, мы же имели побольше возможностей, а на последней минуте – мастерство Ванека. Если так продолжим, в конце сезона порадуемся", - приводит слова Пауревича "Спорт-Экспресс".
Теги: Пауревич Уфа Локомотив
Вчера, 23:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.