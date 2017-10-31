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Шамиль Газизов: "Уфе" не удалось добиться отмены предупреждения Йокича

РФС не ответил "Уфе" на просьбу об отмене желтой карточки игроку команды Бояну Йокичу, сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

"У нас не получилось, пока никаких звонков из РФС не было, - сказал Газизов. - Мне бы тоже хотелось бы дискуссию по этому поводу. Ничего совершенного нет, может, мы и не правы, но все меняется вокруг, футбол идет в сторону прогресса, увеличиваются скорости, естественно, арбитры ошибаются, появляются видеоповторы. И если что-то неправильно назначено, почему бы не отменить, что здесь такого?.

Мы начнем дискуссию с клубами, надеюсь, нас поддержат", - цитирует Газизова ТАСС.

Изменения в дисциплинарный регламент могут быть внесены решением исполкома РФС. Законодательная инициатива может исходить от членов исполкома и комитетов организации, перед вынесением на исполком она проходит экспертизу в юридическом комитете. Инициатив по отмене желтых карточек, как рассказал Григорьянц, еще не было.
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 16:36
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