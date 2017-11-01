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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сердар Таски: мы с таким составом каждый год должны бороться за чемпионство
Защитник "Спартака" Сердар Таски заявил, что клуб каждый год должен бороться за чемпионство в чемпионате России.
"В прошлом сезоне мы очень рано вылетели изо всех турниров кроме чемпионата. Могли спокойно концентрироваться на внутреннем соревновании, что мы и сделали. Сейчас же мы играем на три фронта, и во всех соревнованиях хотим добиваться максимума. В начале чемпионата мы растеряли много очков, думаю, потому что не смогли поймать ритм. Для некоторых футболистов плотный график вообще был в новинку. Сейчас же мы привыкли и к ритму, и к нагрузкам. Мы начали сезон с задачей защитить титул. Но когда играешь вничью или проигрываешь с ситуациях, когда должен был добиваться победы, начинаешь думать "что же не так", начинаешь накручивать себе перед следующими играми... Но сейчас, особенно когда вернутся в строй все травмированные, уверен, мы закрепим успех, который был в предыдущих матчах. Риск травм возрастает, когда играешь каждый третий день, и сейчас нам нужны все наши игроки для решения задач, стоящих перед командой. Если посмотреть на наших игроков, думаю, мы с таким составом каждый год должны бороться за чемпионство. Сейчас мы нашли путь к успеху и будем бороться", - цитирует Таски 8News.
"В прошлом сезоне мы очень рано вылетели изо всех турниров кроме чемпионата. Могли спокойно концентрироваться на внутреннем соревновании, что мы и сделали. Сейчас же мы играем на три фронта, и во всех соревнованиях хотим добиваться максимума. В начале чемпионата мы растеряли много очков, думаю, потому что не смогли поймать ритм. Для некоторых футболистов плотный график вообще был в новинку. Сейчас же мы привыкли и к ритму, и к нагрузкам. Мы начали сезон с задачей защитить титул. Но когда играешь вничью или проигрываешь с ситуациях, когда должен был добиваться победы, начинаешь думать "что же не так", начинаешь накручивать себе перед следующими играми... Но сейчас, особенно когда вернутся в строй все травмированные, уверен, мы закрепим успех, который был в предыдущих матчах. Риск травм возрастает, когда играешь каждый третий день, и сейчас нам нужны все наши игроки для решения задач, стоящих перед командой. Если посмотреть на наших игроков, думаю, мы с таким составом каждый год должны бороться за чемпионство. Сейчас мы нашли путь к успеху и будем бороться", - цитирует Таски 8News.
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