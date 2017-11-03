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Александр Кержаков станет ведущим нового шоу на "Матч ТВ" – "Команда на прокачку"

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков будет ведущим нового шоу на телеканале "Матч ТВ".

"5 ноября в 15.00 на "Матч ТВ" выйдет новое тревел-реалити "Команда на прокачку". Навсегда изменить жизнь футбольной провинции – задача, которую во время путешествия по России решает самый результативный бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков.

Вместе с экс-футболистом сборной России Ахриком Цвейбой они "прокачают" локальные команды, поработав над тренировками, психологией и мотивацией.

Тем временем команда проекта поменяет имидж спортсменов, обновит их форму и отремонтирует помещение футбольного клуба", – говорится в пресс-релизе канала.
Теги: Кержаков
Вчера, 23:14
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№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 00:10) #
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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
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