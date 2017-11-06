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Роман Широков: лидерство "Локомотива" на данный момент уже не удивляет

Бывший капитан сборной России Роман Широков подвел итоги дерби "Локомотив" – ЦСКА (2:2).

"Московское дерби вышло интересным, живым, уверен, зрителям понравилось. Судейство трудно комментировать, оно было неоднозначным. Лидерство "Локомотива" на данный момент уже не удивляет. Команда – очень хорошая, заслуженно идёт первой в таблице. Это коллективная заслуга и руководства, и тренерского штаба, и игроков. Главная проблема "Зенита"? Они забить не могут, вот и опять в Казани 0:0, отсюда и неудачная серия", – цитирует Широкова "Матч ТВ".
Теги: Широков
Сегодня, 18:22
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