Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:20
Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже (2)
Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже (2)
12:13
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
Роман Широков: лидерство "Локомотива" на данный момент уже не удивляет
Бывший капитан сборной России Роман Широков подвел итоги дерби "Локомотив" – ЦСКА (2:2).
"Московское дерби вышло интересным, живым, уверен, зрителям понравилось. Судейство трудно комментировать, оно было неоднозначным. Лидерство "Локомотива" на данный момент уже не удивляет. Команда – очень хорошая, заслуженно идёт первой в таблице. Это коллективная заслуга и руководства, и тренерского штаба, и игроков. Главная проблема "Зенита"? Они забить не могут, вот и опять в Казани 0:0, отсюда и неудачная серия", – цитирует Широкова "Матч ТВ".
"Московское дерби вышло интересным, живым, уверен, зрителям понравилось. Судейство трудно комментировать, оно было неоднозначным. Лидерство "Локомотива" на данный момент уже не удивляет. Команда – очень хорошая, заслуженно идёт первой в таблице. Это коллективная заслуга и руководства, и тренерского штаба, и игроков. Главная проблема "Зенита"? Они забить не могут, вот и опять в Казани 0:0, отсюда и неудачная серия", – цитирует Широкова "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.