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Анатолий Мещеряков: удар Вернблума? "Локомотив" будет жестко отстаивать интересы своих игроков

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что поведением полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума должны заниматься профильные футбольные органы, а не общественность.

– После дерби с ЦСКА локомотивское сообщество называет Вернблума чуть ли не главным злом российского футбола...

– Моя реакция? Игра есть игра. Это раз. С футболистами должны разбираться соответствующие органы. Судейские. А все остальное – эмоции.

– Они пройдут, утихнут?

– Это эмоции. А ударил он локтем или нет – это пусть определяет судейский корпус. Я его подменять собой не собираюсь. Могу лишь сказать, что мы будем жестко отстаивать интересы своих игроков. Но в рамках существующих правовых норм в РФПЛ и в РФС. Простите, но такие вопросы решаются не на страницах газет, а в соответствующих органах.

– Ваше отношение к Вернблуму?

– Как я уже сказал, с такими вещами должны разбираться специальные комитеты. В противном случае, мы далеко можем зайти... На днях отмечали 100-летие революционного самосознания. И вот я не хочу, чтобы это самосознание заходило в футбол.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мещеряков Локомотив Вернблум ЦСКА
Вчера, 23:51
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№1 Написал: interested (Сегодня, 00:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
На днях отмечали 100-летие революционного самосознания. И вот я не хочу, чтобы это самосознание заходило в футбол.

Наоборот. Бить его надо! Битье определяет сознание, учил Карл Маркс. wink
Регистрация: 18.10.2013
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