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Кака: шли разговоры с московскими командами, официальных предложений не было

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака рассказал, связывались ли с ним когда-либо российские клубы.

Летом президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что больше всего жалеет о срыве трансфера лучшего игрока мира 2007 года, который, по его словам, был в шаге от перехода в "армейский" клуб.

"Официального предложения из России не было. Шли разговоры с московскими командами. Уже не помню, связывался ли ЦСКА, если честно. Я мог оказаться в "Байере", "Брешии", "Манчестер Сити", "Челси"...", - цитирует Кака "Чемпионат.сом".
Теги: Кака
Сегодня, 00:21
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