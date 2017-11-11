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Лукас Подольски: я был близок к переходу в "Локомотив", но получил предложение от "Арсенала"

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски вспомнил о том, как чуть не оказался в "Локомотиве" в 2012 году.

"Я действительно был к этому близок. Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от "Арсенала" и решил перейти туда. Все-таки английская премьер-лига – одна из лучших в мире, шанс поиграть там выпадает не каждому", - цитирует Подольски "Лента.ру".
Теги: Подольски Локомотив Арсенал
Сегодня, 17:05
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