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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Лукас Подольски: я был близок к переходу в "Локомотив", но получил предложение от "Арсенала"
Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски вспомнил о том, как чуть не оказался в "Локомотиве" в 2012 году.
"Я действительно был к этому близок. Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от "Арсенала" и решил перейти туда. Все-таки английская премьер-лига – одна из лучших в мире, шанс поиграть там выпадает не каждому", - цитирует Подольски "Лента.ру".
"Я действительно был к этому близок. Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от "Арсенала" и решил перейти туда. Все-таки английская премьер-лига – одна из лучших в мире, шанс поиграть там выпадает не каждому", - цитирует Подольски "Лента.ру".
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