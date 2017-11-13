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Перекупщики продают билеты на гостевой сектор матча "Краснодар" - "Спартак"

Перекупщики продают билеты на гостевой сектор на матч чемпионата России между "Краснодаром" и московским "Спартаком", а билеты в кассах уже не продаются, сообщает "Р-Спорт".

Матч 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Краснодаром" и "Спартаком" состоится 18 ноября в Краснодаре.

Перекупщики продают билеты на данную встречу на гостевой сектор, но на стоячие места, которые находятся там, где располагается зона кафе между верхним и нижним секторами, по цене от двух тысяч рублей.
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 22:11
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