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Владимир Быстров: глупо утверждать, что Денисов не способен помочь сборной России

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров высказался на тему того, нужен ли национальной команде России хавбек "Локомотива" Игорь Денисов, который не вызывался в сборную при главном тренере Станиславе Черчесове.

"По тому, как Игорь играет за "Локомотив", он лучший опорник нашего чемпионата. И глупо утверждать, что он не способен помочь сборной. Имея такого футболиста перед собственной штрафной, можно играть не в три, а в два центральных защитника. А это уже более атакующая модель", - цитирует Быстрова "Спорт день за днем".
Теги: Быстров Денисов Сборная России
Сегодня, 09:56
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