На матче "Амкар" - "Динамо" болельщиков ждёт бесплатная каша и горячий чай

Бесплатная каша и горячий чай ждут поклонников футбола, которые посетят матч 18-го тура РФПЛ "Амкар" – "Динамо".Полевые кухни будут установлены на площадке между клубным фан-шопом и 18-м сектором Восточной трибуной и около входа на Западную трибуну. Напомним, игра "Амкара" и "Динамо" состоится в пятницу, 24 ноября. Начало встречи – в 17:30.