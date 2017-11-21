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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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На матче "Амкар" - "Динамо" болельщиков ждёт бесплатная каша и горячий чай
Бесплатная каша и горячий чай ждут поклонников футбола, которые посетят матч 18-го тура РФПЛ "Амкар" – "Динамо".
Полевые кухни будут установлены на площадке между клубным фан-шопом и 18-м сектором Восточной трибуной и около входа на Западную трибуну. Напомним, игра "Амкара" и "Динамо" состоится в пятницу, 24 ноября. Начало встречи – в 17:30.
ФК "Амкар"
Полевые кухни будут установлены на площадке между клубным фан-шопом и 18-м сектором Восточной трибуной и около входа на Западную трибуну. Напомним, игра "Амкара" и "Динамо" состоится в пятницу, 24 ноября. Начало встречи – в 17:30.
ФК "Амкар"
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