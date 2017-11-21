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На матче "Амкар" - "Динамо" болельщиков ждёт бесплатная каша и горячий чай

Бесплатная каша и горячий чай ждут поклонников футбола, которые посетят матч 18-го тура РФПЛ "Амкар" – "Динамо".

Полевые кухни будут установлены на площадке между клубным фан-шопом и 18-м сектором Восточной трибуной и около входа на Западную трибуну. Напомним, игра "Амкара" и "Динамо" состоится в пятницу, 24 ноября. Начало встречи – в 17:30.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар Динамо
Сегодня, 18:03
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:17) #
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И еще исскуственый каток вместо натурального поля! rage
Регистрация: 11.04.2016
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