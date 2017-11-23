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Вячеслав Матюшенко: причина ухода Бесчастных – два поражения подряд

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что причиной ухода тренера команда Владимира Бесчастных стали два поражения подряд в чемпионате России от "Краснодара" (1:3) и "Зенита" (0:5).

"Почему Бесчастный покидает "Тосно"? У команды два поражения подряд, в которых пропущено восемь мячей. Пока приняли такое решение. Парфенов остается руководить командой. По нему будем принимать решение по окончании сезона", - цитирует Матюшенко "Спорт-Экспресс".
Теги: Бесчастных Тосно
Сегодня, 04:14
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