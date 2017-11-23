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Гендиректор "Тосно": не собираемся отдавать Заболотного просто так, он нам тоже очень нужен

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал возможную продажу нападающего Антона Заболотного.

"Да, на сегодняшний день он наш главный актив, но никаких предложений по нему у меня. Мы не собираемся отдавать Заболотного просто так, он нам тоже очень нужен. Первому попавшемуся клубу на его условиях мы, конечно же, Антона не отдадим. Должна сложиться ситуация так, чтобы выгодно было всем сторонам — и нам, и потенциальному покупателю и самому Антону. Мы не будем отдавать его в клуб, который, скажем, ему не интересен, мы также не будет отпускать его за условно небольшие деньги во что бы то ни стало. Заболотный — игрок основного состава, лидер нашей команды. Как только будут серьезные предложения по нему, будем их серьезно обсуждать", - цитирует Матюшенко "Спорт день за днем".
Теги: Заболотный Тосно
Сегодня, 16:03
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