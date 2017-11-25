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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:52
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (7)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (7)
19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
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Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
Антон Заболотный: зимой покинуть "Тосно"? Посмотрим, время покажет
Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (3:2) отметил, что у клуба есть финансовые проблемы, и это не устраивает всю команду.
– Вас называют главным "активом" "Тосно". Готовы сменить клуб зимой?
– (После долгого молчания.) Посмотрим... Время покажет. Сейчас рано давать какие-то комментарии по этому поводу.
– Сейчас вас все устраивает в "Тосно?
– Конечно, есть финансовые трудности, и это не устраивает всю команду. Но моя задача играть. Пока действует контракт с "Тосно буду выполнять его на сто процентов.
"Спорт-Экспресс"
– Вас называют главным "активом" "Тосно". Готовы сменить клуб зимой?
– (После долгого молчания.) Посмотрим... Время покажет. Сейчас рано давать какие-то комментарии по этому поводу.
– Сейчас вас все устраивает в "Тосно?
– Конечно, есть финансовые трудности, и это не устраивает всю команду. Но моя задача играть. Пока действует контракт с "Тосно буду выполнять его на сто процентов.
"Спорт-Экспресс"
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