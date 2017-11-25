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Антон Заболотный: зимой покинуть "Тосно"? Посмотрим, время покажет

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (3:2) отметил, что у клуба есть финансовые проблемы, и это не устраивает всю команду.

– Вас называют главным "активом" "Тосно". Готовы сменить клуб зимой?

– (После долгого молчания.) Посмотрим... Время покажет. Сейчас рано давать какие-то комментарии по этому поводу.

– Сейчас вас все устраивает в "Тосно?

– Конечно, есть финансовые трудности, и это не устраивает всю команду. Но моя задача играть. Пока действует контракт с "Тосно буду выполнять его на сто процентов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тосно Заболотный
Сегодня, 21:13
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№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:32) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Подожди до лета. Вместе с тосно покинешь РФПЛ!
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:22) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
такой проект.столько шума и снова..и тут проблемы с финансами?
кому теперь то клуб не угодил? ведь аж регионом и название ранее спрашивали (ранее какие-то викинги что ли были, а вышли Тосно)...
опять начинается
кому дорогу то перешли?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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