Опрос:

Новости партнеров

Николай Валуев: не вешать нос, болельщики "Зенита"!

Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал поражение "Зенита" от "Спартака" в матче 18-го тура чемпионата России.

"Не вешать нос, болельщики "Зенита"! Проиграли, бывает, они в Питере нам в четыре мяча попали! И мы выше их в таблице. Всё у нас будет хорошо. Спасибо болельщикам за поддержку клуба в Москве", - написал Валуев в твиттере.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 04:37
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 05:04) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Коле давно лампочку стрясли,перлы выдает круче чем Кличко,неудачная попытка подсластить бомжам пилюлю)Он бы еще Манчини с Днём Рождения поздравил smile
Регистрация: 2.09.2016
№1 Написал: interested (Сегодня, 04:48) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, Коля, дорогой!
Регистрация: 18.10.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.