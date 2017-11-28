Николай Валуев: не вешать нос, болельщики "Зенита"!

Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал поражение "Зенита" от "Спартака" в матче 18-го тура чемпионата России."Не вешать нос, болельщики "Зенита"! Проиграли, бывает, они в Питере нам в четыре мяча попали! И мы выше их в таблице. Всё у нас будет хорошо. Спасибо болельщикам за поддержку клуба в Москве", - написал Валуев в твиттере.