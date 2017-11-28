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Доменико Кришито - самый результативный защитник в истории "Зенита"

Капитан "Зенита" забил 18-й мяч в матче со "Спартаком" и превзошел рекорд Александра Анюкова, сообщает официальный сайт клуба.

Доменико Кришито записал на свой счет 42-е очко по системе "гол плюс пас" (18+24) в 209 матчах. На счету Александра Анюкова 12 забитых мячей и 29 результативных передач (41 очко) в 389 играх за "Зенит".

Доменико Кришито присоединился к сине-бело-голубым в 2011 году и за это время дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 19:05
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