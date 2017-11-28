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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Доменико Кришито - самый результативный защитник в истории "Зенита"
Капитан "Зенита" забил 18-й мяч в матче со "Спартаком" и превзошел рекорд Александра Анюкова, сообщает официальный сайт клуба.
Доменико Кришито записал на свой счет 42-е очко по системе "гол плюс пас" (18+24) в 209 матчах. На счету Александра Анюкова 12 забитых мячей и 29 результативных передач (41 очко) в 389 играх за "Зенит".
Доменико Кришито присоединился к сине-бело-голубым в 2011 году и за это время дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.
Доменико Кришито записал на свой счет 42-е очко по системе "гол плюс пас" (18+24) в 209 матчах. На счету Александра Анюкова 12 забитых мячей и 29 результативных передач (41 очко) в 389 играх за "Зенит".
Доменико Кришито присоединился к сине-бело-голубым в 2011 году и за это время дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.
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