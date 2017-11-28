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Сальваторе Боккетти: у "Спартака" еще достаточно игр, чтобы обойти конкурентов

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями от матча чемпионата России против "Зенита" (3:1) и высказался о турнирной таблице.

– Благодаря этой победе "Спартак" оказался всего в одном балле от ЦСКА, который занимает третье место в таблице, и в двух от "Зенита". Только до лидирующего "Локомотива" еще далеко.

– Да, но "железнодорожникам" все-таки повезло забить СКА на последних минутах, когда они победили в этом туре (смеется). В любом случае можно сказать, что мы уже полноценно вернулись в гонку за чемпионство. Три очка, добытые в этой встрече, для нас на вес золота.

Мы так много работали для того, чтобы вернуться в верхнюю часть турнирного зачета... Теперь не время расслабляться: у нас еще достаточно игр, чтобы обойти конкурентов.

До зимнего перерыва у нас еще три финала: два в чемпионате России и один – в Лиге чемпионов.

- Почему было так много стычек в матче?

– Игры против "Зенита" для нас словно дерби. Естественно, что матч был очень эмоциональным. Отсюда и большое количество разборок.

- Когда Фернандо получил вторую желтую, боялись за победный счет?

– Нет, не было даже мыслей о том, что мы можем упустить победу. Во втором тайме "Зенит" не создал какое-то невероятное количество моментов. Конечно, нам было сложно в том плане, что мы вели 2:1 и надо было сохранять осторожность, но питерцы в этой игре явно не сделали больше, чем мы.

"Газета.ру"
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 20:15
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№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ребята! Игроки Спартака! Если прочтёте, пожалуйста при праздновании гола хоть разок поблагодарите братьев Старостиных! Они же тоже на игре!!! Все трое за вас радуются!!!
Регистрация: 13.03.2012
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