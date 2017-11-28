Сальваторе Боккетти: у "Спартака" еще достаточно игр, чтобы обойти конкурентов

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями от матча чемпионата России против "Зенита" (3:1) и высказался о турнирной таблице.– Да, но "железнодорожникам" все-таки повезло забить СКА на последних минутах, когда они победили в этом туре (смеется). В любом случае можно сказать, что мы уже полноценно вернулись в гонку за чемпионство. Три очка, добытые в этой встрече, для нас на вес золота.Мы так много работали для того, чтобы вернуться в верхнюю часть турнирного зачета... Теперь не время расслабляться: у нас еще достаточно игр, чтобы обойти конкурентов.До зимнего перерыва у нас еще три финала: два в чемпионате России и один – в Лиге чемпионов.– Игры против "Зенита" для нас словно дерби. Естественно, что матч был очень эмоциональным. Отсюда и большое количество разборок.– Нет, не было даже мыслей о том, что мы можем упустить победу. Во втором тайме "Зенит" не создал какое-то невероятное количество моментов. Конечно, нам было сложно в том плане, что мы вели 2:1 и надо было сохранять осторожность, но питерцы в этой игре явно не сделали больше, чем мы.