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Федор Смолов: в перерыве матча с "Ахматом" продолжил речь в раздевалке

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, что произошло в раздевалке матча 19-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:2).

- В перерыве матча с "Ахматом" вы дали очень эмоциональное интервью. "Краснодар" к тому моменту проигрывал, но во втором тайме превратил 0:2 в 3:2. Что происходило в раздевалке? Установку на второй тайм давал Федор Смолов?

- Я в раздевалке продолжил, но немного другими словами и не так много. Потом была тишина... А после зашел главный тренер. Покричал. Думаю, у всех ребят в перерыве произошло осознание того, что мы просто не будем сами себя уважать, если продолжим играть так же. Проявилась спортивная злость. И, к счастью, нам удалось победить. Быстрый гол помог.

- Вы его и забили. А потом могли отличиться еще, причем очень красиво, когда подправляли мяч в ворота в падении, но попали в перекладину. Признайтесь, это был случайный удар?

- Да, это была импровизация. При угловом оппонент держал меня двумя руками, и мы оба упали. Я лежал на спине и не видел, что происходит. А потом мяч пролетал надо мной. Примерно понимая, где ворота, успел среагировать и подставить ногу. Обидно, что не попал. Наверное, мой самый обидный промах. Гол лежа был бы самым крутым в карьере!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Шалимов Краснодар Ахмат
Вчера, 23:10
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1
(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Гол лежа могли и не засчитать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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