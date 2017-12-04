Федор Смолов: в перерыве матча с "Ахматом" продолжил речь в раздевалке

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, что произошло в раздевалке матча 19-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:2).- Я в раздевалке продолжил, но немного другими словами и не так много. Потом была тишина... А после зашел главный тренер. Покричал. Думаю, у всех ребят в перерыве произошло осознание того, что мы просто не будем сами себя уважать, если продолжим играть так же. Проявилась спортивная злость. И, к счастью, нам удалось победить. Быстрый гол помог.- Да, это была импровизация. При угловом оппонент держал меня двумя руками, и мы оба упали. Я лежал на спине и не видел, что происходит. А потом мяч пролетал надо мной. Примерно понимая, где ворота, успел среагировать и подставить ногу. Обидно, что не попал. Наверное, мой самый обидный промах. Гол лежа был бы самым крутым в карьере!