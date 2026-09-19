Ташуев: мне буквально два дня назад звонили посредники по одному из топ-клубов ближнего зарубежья

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, что он может в ближайшее время возглавить новую команду.

Фото: ФК "Енисей"





- Мне буквально два дня назад звонили посредники по одному из топ-клубов ближнего зарубежья. Если будет серьезный вариант — не вопрос.

Вчера мне звонили по одному из клубов. Сил полно, здоровье хорошее, все поправил, все сделал. Проблем нет, к работе готов, - приводит слова Ташуева



Напомним, что на этой неделе Сергей Ташуев покинул пост главного тренера красноярского "Енисея" - он возглавлял команду с 24 декабря прошлого года. Ранее специалист работал в грозненском "Ахмате", воронежском "Факеле", "Чайке", а также в солигорском "Шахтере", донецком "Металлурге" и ряде российских клубов.

По словам Ташуева, с ним связывались посредники из топ-клуба ближнего зарубежья.Вчера мне звонили по одному из клубов. Сил полно, здоровье хорошее, все поправил, все сделал. Проблем нет, к работе готов, - приводит слова Ташуева "Советский спорт" Напомним, что на этой неделе Сергей Ташуев покинул пост главного тренера красноярского "Енисея" - он возглавлял команду с 24 декабря прошлого года. Ранее специалист работал в грозненском "Ахмате", воронежском "Факеле", "Чайке", а также в солигорском "Шахтере", донецком "Металлурге" и ряде российских клубов.