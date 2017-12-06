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Олег Кузьмин: долги по зарплате? На эту тему говорить не буду

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин не стал комментировать информацию о том, что задержки по зарплате в клубе составляют уже четыре месяца.

Ранее сообщалось, что казанцы испытывают серьезные финансовые трудности. По информации Telegraph, большинство игроков основного состава грозится разорвать контракты и уже в январе покинуть клуб.

"Это вопрос не ко мне. На эту тему говорить не буду", - цитирует Кузьмина "Спорт-Экспресс".
Теги: Кузьмин Рубин
Сегодня, 20:46
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