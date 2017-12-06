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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Кузьмин: долги по зарплате? На эту тему говорить не буду
Защитник "Рубина" Олег Кузьмин не стал комментировать информацию о том, что задержки по зарплате в клубе составляют уже четыре месяца.
Ранее сообщалось, что казанцы испытывают серьезные финансовые трудности. По информации Telegraph, большинство игроков основного состава грозится разорвать контракты и уже в январе покинуть клуб.
"Это вопрос не ко мне. На эту тему говорить не буду", - цитирует Кузьмина "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что казанцы испытывают серьезные финансовые трудности. По информации Telegraph, большинство игроков основного состава грозится разорвать контракты и уже в январе покинуть клуб.
"Это вопрос не ко мне. На эту тему говорить не буду", - цитирует Кузьмина "Спорт-Экспресс".
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