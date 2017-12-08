Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:58
Президент "Астаны": этот день будет золотыми буквами вписан в историю казахстанского футбола (3)
Президент "Астаны": этот день будет золотыми буквами вписан в историю казахстанского футбола (3)
13:45
Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?
Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?
Юношеская сборная России сыграет два контрольных гостевых матча со сверстниками из Франции
Юношеская сборная России (игроки 2002 г.р.) сыграет два контрольных гостевых матча с Францией, которые пройдут 19 и 21 декабря.
Россияне отправятся во Францию 14 декабря. Наша команда будет готовиться к предстоящим матчам на территории национального технического футбольного центра в Клерфонтене. Здесь же пройдут и поединки с французами. Начало первой встречи – 18.00 мск, второй – 13.00 мск.
Тренерский штаб юношеской сборной России во главе с Дмитрием Хомухой вызвал в команду 18 футболистов.
Вратари: Александр Алексеев ("Спартак" Москва), Илья Купцов ("Динамо" Москва).
Защитники: Никита Дронов (УОР №5 "Мастер-Сатурн" Московская область), Вадим Карпов, Вадим Конюхов (оба - ЦСКА Москва), Александр Мухин ("Локомотив" Москва), Алексей Пилипенко, Данила Хотулев (оба - "Академия Коноплева" Тольятти).
Полузащитники: Сергей Волков, Давид Кокоев, Дмитрий Кратков (все - "Краснодар"), Игорь Воробьев ("Зенит" Санкт-Петербург), Илья Голятов, Максим Степаненко (оба – "Спартак" Москва), Максим Турищев, Иван Шмаков, Кирилл Щетинин (все - "Локомотив" Москва).
Нападающие: Егор Шаповалов (ЦСКА Москва).
РФС
Россияне отправятся во Францию 14 декабря. Наша команда будет готовиться к предстоящим матчам на территории национального технического футбольного центра в Клерфонтене. Здесь же пройдут и поединки с французами. Начало первой встречи – 18.00 мск, второй – 13.00 мск.
Тренерский штаб юношеской сборной России во главе с Дмитрием Хомухой вызвал в команду 18 футболистов.
Вратари: Александр Алексеев ("Спартак" Москва), Илья Купцов ("Динамо" Москва).
Защитники: Никита Дронов (УОР №5 "Мастер-Сатурн" Московская область), Вадим Карпов, Вадим Конюхов (оба - ЦСКА Москва), Александр Мухин ("Локомотив" Москва), Алексей Пилипенко, Данила Хотулев (оба - "Академия Коноплева" Тольятти).
Полузащитники: Сергей Волков, Давид Кокоев, Дмитрий Кратков (все - "Краснодар"), Игорь Воробьев ("Зенит" Санкт-Петербург), Илья Голятов, Максим Степаненко (оба – "Спартак" Москва), Максим Турищев, Иван Шмаков, Кирилл Щетинин (все - "Локомотив" Москва).
Нападающие: Егор Шаповалов (ЦСКА Москва).
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.