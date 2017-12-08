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Юношеская сборная России сыграет два контрольных гостевых матча со сверстниками из Франции

Юношеская сборная России (игроки 2002 г.р.) сыграет два контрольных гостевых матча с Францией, которые пройдут 19 и 21 декабря.

Россияне отправятся во Францию 14 декабря. Наша команда будет готовиться к предстоящим матчам на территории национального технического футбольного центра в Клерфонтене. Здесь же пройдут и поединки с французами. Начало первой встречи – 18.00 мск, второй – 13.00 мск.

Тренерский штаб юношеской сборной России во главе с Дмитрием Хомухой вызвал в команду 18 футболистов.

Вратари: Александр Алексеев ("Спартак" Москва), Илья Купцов ("Динамо" Москва).

Защитники: Никита Дронов (УОР №5 "Мастер-Сатурн" Московская область), Вадим Карпов, Вадим Конюхов (оба - ЦСКА Москва), Александр Мухин ("Локомотив" Москва), Алексей Пилипенко, Данила Хотулев (оба - "Академия Коноплева" Тольятти).

Полузащитники: Сергей Волков, Давид Кокоев, Дмитрий Кратков (все - "Краснодар"), Игорь Воробьев ("Зенит" Санкт-Петербург), Илья Голятов, Максим Степаненко (оба – "Спартак" Москва), Максим Турищев, Иван Шмаков, Кирилл Щетинин (все - "Локомотив" Москва).

Нападающие: Егор Шаповалов (ЦСКА Москва).

РФС
Теги: Юношеская сборная России
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