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У Евгения Баляйкина умерла жена

У полузащитника хабаровского СКА Евгения Баляйкина умерла жена, сообщает пресс-служба клуба.

В интервью журналу Woman’s Day в октябре этого года Софья Баляйкина призналась, что у нее рак.

"Команда, молодежный состав, клубный офис и попечители хабаровского клуба приносят свои соболезнования двукратному чемпиону России в составе «Рубина» и выражают слова поддержки футболисту, для которого Казань стала домом. Женя, держись!" – говорится в сообщении на официальном сайте СКА.

"Рубин" также выразил соболезнования футболисту.
Сегодня, 06:36
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 07:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мои соболезнования.
Рак очень быстро убивает. Столько раз заявляли, что нашли лекарство от него. И тишина.


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Регистрация: 3.05.2012
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