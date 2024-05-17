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Тренер “Динамо” Личка: мы должны сейчас думать больше о результате, а не о красивой игре

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Наставник “Динамо” Марцел Личка рассказал о задаче команды на концовку сезона.
Фото: "Матч ТВ"
– Мы должны сейчас думать больше о результате, а не о красивой игре. Об этом мы говорим последние три матча. Игра не так важна, важны три очка.

Напомним, футболисты московского “Динамо” после 28 туров чемпионата России по футболу занимают первое место в турнирной таблице. На счету коллектива Марцела Лички 53 очка. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют против самарских “Крыльев Советов”. Игра состоится завтра, 18 мая.

Источник: “Матч ТВ”

Динамо Марцел Личка
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