– Мы должны сейчас думать больше о результате, а не о красивой игре. Об этом мы говорим последние три матча. Игра не так важна, важны три очка.
Напомним, футболисты московского “Динамо” после 28 туров чемпионата России по футболу занимают первое место в турнирной таблице. На счету коллектива Марцела Лички 53 очка. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют против самарских “Крыльев Советов”. Игра состоится завтра, 18 мая.
Источник: “Матч ТВ”
Тренер “Динамо” Личка: мы должны сейчас думать больше о результате, а не о красивой игре
Наставник “Динамо” Марцел Личка рассказал о задаче команды на концовку сезона.
Фото: "Матч ТВ"