– Думаю, Деян будет чувствовать себя как дома. Как тренер он, конечно, пользуется своим футбольным опытом. Он уже не новичок в этой профессии. “Спартак” получил тренера с хорошей перспективой.
Сербский специалист Деян Станкович стал главным тренером московского “Спартака”. Об этом пресс-служба красно-белых сообщила вчера, 16 мая 2024 года. Легендарный балканский игрок будет тренировать российский клуб со следующего сезона. Контракт с ним рассчитан на два года.
Источник: “СЭ”
Сербский журналист – о Станковиче в “Спартаке”: Деян будет чувствовать себя как дома
Сербский журналист Иван Цветкович высказался о назначении Деяна Станковича в “Спартак”.
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