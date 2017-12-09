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СМИ: Марко Асенсио недоволен слухами о переходе Смолова в "Реал"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио разочарован слухами о поисках клубом нового нападающего.

Как утверждает испанский таблоид Diario Gol, в частности, испанца не устраивает информация, согласно которой "Королевский клуб" вступит в переговоры с "Краснодаром" по Федору Смолову.

Согласно источнику, 21-летний хавбек считает, что и в нынешних условиях не получает достаточно игрового времени. А переход Смолова или другого кандидата из шорт-листа потенциально может еще сильнее уменьшить время пребывания на поле Асенсио.

Отметим, что текущем сезоне 27-летний Смолов забил 10 голов в 13 матчах чемпионата России. На счету Асенсио 7 голов в 21 матче пяти турниров.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Асенсио Смолов Краснодар Реал
Сегодня, 21:07
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3
(0)
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну не уровень Реала Смолов, при том, что игрок хороший.
Утки жирные.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
То пальцесоса сватали всюду теперь Смолова в России научились бы играть говномесы
Регистрация: 8.12.2017
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Феде дорогу, расступись. Смолов не подведи.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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