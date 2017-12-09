Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
СМИ: Марко Асенсио недоволен слухами о переходе Смолова в "Реал"
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио разочарован слухами о поисках клубом нового нападающего.
Как утверждает испанский таблоид Diario Gol, в частности, испанца не устраивает информация, согласно которой "Королевский клуб" вступит в переговоры с "Краснодаром" по Федору Смолову.
Согласно источнику, 21-летний хавбек считает, что и в нынешних условиях не получает достаточно игрового времени. А переход Смолова или другого кандидата из шорт-листа потенциально может еще сильнее уменьшить время пребывания на поле Асенсио.
Отметим, что текущем сезоне 27-летний Смолов забил 10 голов в 13 матчах чемпионата России. На счету Асенсио 7 голов в 21 матче пяти турниров.
"Спорт-Экспресс"
Как утверждает испанский таблоид Diario Gol, в частности, испанца не устраивает информация, согласно которой "Королевский клуб" вступит в переговоры с "Краснодаром" по Федору Смолову.
Согласно источнику, 21-летний хавбек считает, что и в нынешних условиях не получает достаточно игрового времени. А переход Смолова или другого кандидата из шорт-листа потенциально может еще сильнее уменьшить время пребывания на поле Асенсио.
Отметим, что текущем сезоне 27-летний Смолов забил 10 голов в 13 матчах чемпионата России. На счету Асенсио 7 голов в 21 матче пяти турниров.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.