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Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев отметил, что полузащитнику сборной России Александру Головину лучше перейти в "Челси" летом, а до чемпионата мира ему стоит остаться в аренде в ЦСКА.

– Чтобы понять, сможет ли Головин заиграть в "Челси", надо смотреть, как у него пойдут там дела. Сейчас могу сказать только то, что у Александра именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах, – сказал Кобелев. – Это лучше сделать зимой или летом, а потом будет уже поздно. И потом, "Челси" – это не тот клуб, которому нужно отказывать. Предложения от топ-клуба надо принимать.

– Есть вариант, при котором Головин может уехать в Англию летом, после чемпионата мира, а до этого выступать в ЦСКА в аренде. Когда все-таки лучше перебираться в "Челси"?

– "Челси" может совершить выгодную сделку, оставив Александра в аренде в ЦСКА до лета. При условии, что он хорошо выступит на чемпионате мира. А сейчас никто не знает, сможет ли он играть в "Челси" уже сейчас и получать необходимую игровую практику. В ЦСКА он является одним из лидеров и до чемпионата мира ему лучше остаться в московском клубе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кобелев Челси Головин ЦСКА
Сегодня, 14:04
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№1 Написал: evgenij (Сегодня, 14:11) #
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Болеет за:
«Терек»
посидеть годок на лавочке а потом обратно в аренду так бывает причем не редко laughing
Регистрация: 27.11.2017
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