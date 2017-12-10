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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев отметил, что полузащитнику сборной России Александру Головину лучше перейти в "Челси" летом, а до чемпионата мира ему стоит остаться в аренде в ЦСКА.
– Чтобы понять, сможет ли Головин заиграть в "Челси", надо смотреть, как у него пойдут там дела. Сейчас могу сказать только то, что у Александра именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах, – сказал Кобелев. – Это лучше сделать зимой или летом, а потом будет уже поздно. И потом, "Челси" – это не тот клуб, которому нужно отказывать. Предложения от топ-клуба надо принимать.
– Есть вариант, при котором Головин может уехать в Англию летом, после чемпионата мира, а до этого выступать в ЦСКА в аренде. Когда все-таки лучше перебираться в "Челси"?
– "Челси" может совершить выгодную сделку, оставив Александра в аренде в ЦСКА до лета. При условии, что он хорошо выступит на чемпионате мира. А сейчас никто не знает, сможет ли он играть в "Челси" уже сейчас и получать необходимую игровую практику. В ЦСКА он является одним из лидеров и до чемпионата мира ему лучше остаться в московском клубе.
"Спорт-Экспресс"
– Чтобы понять, сможет ли Головин заиграть в "Челси", надо смотреть, как у него пойдут там дела. Сейчас могу сказать только то, что у Александра именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах, – сказал Кобелев. – Это лучше сделать зимой или летом, а потом будет уже поздно. И потом, "Челси" – это не тот клуб, которому нужно отказывать. Предложения от топ-клуба надо принимать.
– Есть вариант, при котором Головин может уехать в Англию летом, после чемпионата мира, а до этого выступать в ЦСКА в аренде. Когда все-таки лучше перебираться в "Челси"?
– "Челси" может совершить выгодную сделку, оставив Александра в аренде в ЦСКА до лета. При условии, что он хорошо выступит на чемпионате мира. А сейчас никто не знает, сможет ли он играть в "Челси" уже сейчас и получать необходимую игровую практику. В ЦСКА он является одним из лидеров и до чемпионата мира ему лучше остаться в московском клубе.
"Спорт-Экспресс"
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