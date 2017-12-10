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Ролан Гусев: Головин дорос до "Челси"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев отметил, что для полузащитника Александра Головина? будет идеально, если его купит "Челси" и оставит на полгода в составе армейцев.

– Если "Челси" купит Головина, а затем оставит его на полгода в ЦСКА, то это идеальный вариант для футболиста, – сказал Гусев. – Понятно, что у "Челси" уже сформирован состав. Команда выступает в Лиге чемпионов и бьется за титул в чемпионате страны. Александру сложно будет пробиться зимой в состав. Правильнее – оставить его в ЦСКА до лета.

– Верите в такой исход?

– Пока трансфер не завершится официально, сложно говорить. Но если все получится, то шанс Головину дадут. Его дают всем. А вот использует или нет – сложно сказать. Хотя у него высокая скорость мышления, от борьбы Головин не уходит. Побороться за место в составе он в состоянии.

– Головин дорос по уровню игры до сильных европейских клубов, как "Челси"?

– Конечно, дорос! Он уверенно и спокойно выступает в Лиге чемпионов. Да и если есть разговор, раз английские газеты пишут об этом – значит, его просматривают.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гусев Головин ЦСКА Челси
Сегодня, 16:05
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