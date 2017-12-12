Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:27
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (2)
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (2)
10:05
Сборная неудачников 20-го тура (9)
Сборная неудачников 20-го тура (9)
09:45
Элвер Рахимич: "Црвена" как дружественный клуб "Спартака" будет хорошим раздражителям для ЦСКА (2)
Элвер Рахимич: "Црвена" как дружественный клуб "Спартака" будет хорошим раздражителям для ЦСКА (2)
Никита Симонян: если Заболотного приглашает "Зенит", значит, он этот переход заслужил
Нападающий Антон Заболотный заслужил переход в петербургский "Зенит", футболист не просто так является кандидатом в сборную России, заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.
"Если Заболотного приглашает такая команда, как "Зенит", значит, он этот переход заслужил. Он один из кандидатов в сборную России не так просто. Вопрос о переходе Заболотного в "Зенит" - к (главному тренеру Роберто) Манчини, одноплановые они игроки с (Артемом) Дзюбой или нет. Может, Дзюба решит перейти в другую команду. Весь вопрос в конкуренции: кто будет лучше играть, тот из них и выйдет в основном составе на поле", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
"Если Заболотного приглашает такая команда, как "Зенит", значит, он этот переход заслужил. Он один из кандидатов в сборную России не так просто. Вопрос о переходе Заболотного в "Зенит" - к (главному тренеру Роберто) Манчини, одноплановые они игроки с (Артемом) Дзюбой или нет. Может, Дзюба решит перейти в другую команду. Весь вопрос в конкуренции: кто будет лучше играть, тот из них и выйдет в основном составе на поле", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.