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Никита Симонян: если Заболотного приглашает "Зенит", значит, он этот переход заслужил

Нападающий Антон Заболотный заслужил переход в петербургский "Зенит", футболист не просто так является кандидатом в сборную России, заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

"Если Заболотного приглашает такая команда, как "Зенит", значит, он этот переход заслужил. Он один из кандидатов в сборную России не так просто. Вопрос о переходе Заболотного в "Зенит" - к (главному тренеру Роберто) Манчини, одноплановые они игроки с (Артемом) Дзюбой или нет. Может, Дзюба решит перейти в другую команду. Весь вопрос в конкуренции: кто будет лучше играть, тот из них и выйдет в основном составе на поле", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян Заболотный Тосно
Сегодня, 18:05
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