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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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22:57
Анатолий Мещеряков: говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала
Анатолий Мещеряков: говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала
14:27
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (3)
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (3)
Анатолий Мещеряков: говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал оценивать итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Железнодорожники встретятся с "Ниццей", игры пройдут 15 и 22 февраля.
"Говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала. Со всеми командами на этой стадии нужно играть. На этом этапе слабых соперников нет и не бывает. Нужно идти от матча к матчу, сегодня у нас главная игра года с "Тосно", а что будет дальше - посмотрим", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Матч 20-го тура чемпионата России "Тосно" - "Локомотив" состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени.
"Говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала. Со всеми командами на этой стадии нужно играть. На этом этапе слабых соперников нет и не бывает. Нужно идти от матча к матчу, сегодня у нас главная игра года с "Тосно", а что будет дальше - посмотрим", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Матч 20-го тура чемпионата России "Тосно" - "Локомотив" состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени.
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