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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Иртыш" сообщил, что Карпин прибыл на переговоры с клубом вне конкурса
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин на встрече с руководством Павлодарской области Казахстана обсудил возможное назначение на пост главного тренера "Иртыша".
Решение о сотрудничестве с 48-летним российским специалистом будет принято в ближайшие дни.
"Стоит отметить, Валерий Георгиевич прибыл на переговоры с ФК "Иртыш" вне конкурса, по приглашению руководства павлодарского клуба", - говорится в сообщении "Иртыша".
Решение о сотрудничестве с 48-летним российским специалистом будет принято в ближайшие дни.
"Стоит отметить, Валерий Георгиевич прибыл на переговоры с ФК "Иртыш" вне конкурса, по приглашению руководства павлодарского клуба", - говорится в сообщении "Иртыша".
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