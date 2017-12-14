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"Иртыш" сообщил, что Карпин прибыл на переговоры с клубом вне конкурса

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин на встрече с руководством Павлодарской области Казахстана обсудил возможное назначение на пост главного тренера "Иртыша".

Решение о сотрудничестве с 48-летним российским специалистом будет принято в ближайшие дни.

"Стоит отметить, Валерий Георгиевич прибыл на переговоры с ФК "Иртыш" вне конкурса, по приглашению руководства павлодарского клуба", - говорится в сообщении "Иртыша".
Теги: Карпин
Сегодня, 20:20
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