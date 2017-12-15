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Источник: "Россети" купили блок-пакет акций ЦСКА

ПАО "Россети" достигли договоренности с Евгением Гинером о покупке блок-пакета акций ПФК ЦСКА, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Речь идет о 25 процентах акций клуба.

Переговоры о продаже стартовали летом, но затянулись по бюрократическим причинам. Предполагается, "Россетям", как государственной компании, было необходимо получить разрешение Росимущества. В итоге Росимущество одобрило сделку.

Сейчас обе стороны ждут от правительства РФ официального письма с согласованием сделки, утверждает источник.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:24
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13
(4)
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Обманул Бабайка.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:31) #
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online

Цитата: anatolik189
А не проще было обратиться к Алишеру Усманову?Тот вон собирается купить Андерлехт.Почему у нас денежные мешки покупают клубы за бугром,а деньги зарабатывают здесь?

один олигарх уже побаловался ФК Москва)) ну нафиг их
Регистрация: 26.03.2015
№11 Написал: zzzzz (Сегодня, 18:24) #
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online

А бабу с россети уже ареставали, гинер там кем будет, свидетелем?
Регистрация: 17.03.2017
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну вот, а все переживали: теперь под крылом госкомпании во главе с Е.Гинером.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: anatolik189
А не проще было обратиться к Алишеру Усманову?Тот вон собирается купить Андерлехт.Почему у нас денежные мешки покупают клубы за бугром,а деньги зарабатывают здесь?

Тогда один из лидеров РФПЛ будет вынужден играть в ФНЛ. Тебе этого точно надо?
Регистрация: 3.06.2014
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
А не проще было обратиться к Алишеру Усманову?Тот вон собирается купить Андерлехт.Почему у нас денежные мешки покупают клубы за бугром,а деньги зарабатывают здесь?
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:54) #
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  •  (5)

Азбука либеральной экономики:
Прибыль частникам, убытки государству.
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ну вот рухнул Миф о Частных клубах, В итоге разоряются только Частники, А верховодят крупные компания Спасибо дядя Гнидер. а он так радовал, що бы клубами владели частные компании .....пустобрех
Регистрация: 18.03.2012
№5 Написал: Хидя (Сегодня, 17:51) #
  • +3
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Гинер и здесь нашел схему, думаю не без участия своего кореша Иванова. Главный кредитор Гинера на сегодня Банк ВТБ, где на минутку, доля государства 60,9% и который выделил льготный кредит структурам Гинера не без настойчивого склонения к этому того же Иванова. Гинер не в состоянии обслуживать свой долг перед Банком ВТБ и Альфабанком другим крупнейшим кредитором, из за того, что 3 года назад в результате переворота на украине потерял большую часть бизнеса в генерации на востоке Украины. его у него попросту отобрали. Понятно что все деньги от продажи акций Россетям уйдут на покрытие долга госструктуре банку ВТБ и понятно что банку ВТБ нужны деньги, а не актив в форме акций футбольного клуба...Непонятно другое, зачем это Россетям, как гокомпании. Думаю здесь выбрана очередная еврейская мутная схема, когда государство фактически, как и везде в нашей стране, продаст эти 25% выкупленных по рыночной цене акций,позже с большим дисконтом, тем же людям или около того...
Регистрация: 13.03.2017
№4 Написал: Den Botov (Сегодня, 17:35) #
  • -11
  •  (11)

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 15.12.2017
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:34) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь это не армейцы, а связисты))

Электрики,блин))


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:31) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
"Новая метла по-новому метёт, а как сломается – под лавкой валяется". Русская народная пословица.
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:28) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
ПИ3ДЕЦ!!! Госкомпаниям больше не на что тратить свои деньги?!!
заставить больше прибыли в бюджет на пенсии отчислять!
Регистрация: 23.03.2009
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