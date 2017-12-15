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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов - основные кандидаты на пост главного тренера "Ростова"
Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов являются основными кандидатами на пост главного тренера "Ростова", утверждает "Чемпионат.сом".
Кандидатура Слуцкого привлекательна для ростовчан, поскольку специалист добился результатов в России и в еврокубках, а также имеет опыт работы за рубежом. Кроме того, в структуре клуба работает экс-футболист Роман Адамов, который помогал тренерскому штабу Леонида Кучука и Дмитрия Кириченко. Адамов хорошо знаком со Слуцким и в случае его назначения с большой долей вероятности войдёт в тренерский штаб.
Рашид Рахимов также интересен клубу, так как умеет работать в условиях ограниченных ресурсов. Специалист покинул грозненский "Ахмат" в мае и после паузы вновь готов к работе.
Кандидатура Слуцкого привлекательна для ростовчан, поскольку специалист добился результатов в России и в еврокубках, а также имеет опыт работы за рубежом. Кроме того, в структуре клуба работает экс-футболист Роман Адамов, который помогал тренерскому штабу Леонида Кучука и Дмитрия Кириченко. Адамов хорошо знаком со Слуцким и в случае его назначения с большой долей вероятности войдёт в тренерский штаб.
Рашид Рахимов также интересен клубу, так как умеет работать в условиях ограниченных ресурсов. Специалист покинул грозненский "Ахмат" в мае и после паузы вновь готов к работе.
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