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Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов - основные кандидаты на пост главного тренера "Ростова"

Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов являются основными кандидатами на пост главного тренера "Ростова", утверждает "Чемпионат.сом".

Кандидатура Слуцкого привлекательна для ростовчан, поскольку специалист добился результатов в России и в еврокубках, а также имеет опыт работы за рубежом. Кроме того, в структуре клуба работает экс-футболист Роман Адамов, который помогал тренерскому штабу Леонида Кучука и Дмитрия Кириченко. Адамов хорошо знаком со Слуцким и в случае его назначения с большой долей вероятности войдёт в тренерский штаб.

Рашид Рахимов также интересен клубу, так как умеет работать в условиях ограниченных ресурсов. Специалист покинул грозненский "Ахмат" в мае и после паузы вновь готов к работе.
Теги: Слуцкий Рахимов Ростов
Сегодня, 20:31
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(0)
№5 Написал: scikuni (Сегодня, 21:15) #
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халл утопил сейчас и от ростова избавятся, чтоб не дай бог еще раз в лч не вышел обогнав столичный пул


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№4 Написал: tuner (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
А Кириченко опять на посылках?
Регистрация: 29.08.2015
№3 Написал: челсик Россия (Сегодня, 20:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А за какой границей он опыта набрался? Разволив laughing клуб из АНГЛИИИИИИИИИИ
Регистрация: 16.06.2015
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкого сейчас даже обратно в Самару не возьмут ибо г..м..о


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Круговорот тренеров в нашем футболе.
Регистрация: 23.08.2016
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