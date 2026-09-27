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В ЦСКА сообщили о травме Аззи

Пресс-служба ЦСКА сообщила о повреждении защитника Мохамеда Аззи.
Фото: ФК ЦСКА
"Мохаммед Аззи получил ушиб мышц передней группы бедра. Ориентировочный срок восстановления – не более 5-7 дней. Здоровья, Аззи", - написано в Telegram-канале клуба.

Мохамед Аззи перешел в московский ЦСКА из махачкалинского "Динамо" 2 сентября. На данный момент правый защитник провел за "армейцев" 3 матча и отдал 1 результативную передачу в рамках РПЛ.

Алжирский футболист получил повреждение в первом тайме товарищеского матча красно-синих с "Нижним Новгородом". На момент написания текста ЦСКА проигрывает со счетом 0:2.

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