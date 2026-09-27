В ЦСКА сообщили о травме Аззи

"Мохаммед Аззи получил ушиб мышц передней группы бедра. Ориентировочный срок восстановления – не более 5-7 дней. Здоровья, Аззи", - написано в Telegram-канале клуба.
Мохамед Аззи перешел в московский ЦСКА из махачкалинского "Динамо" 2 сентября. На данный момент правый защитник провел за "армейцев" 3 матча и отдал 1 результативную передачу в рамках РПЛ.
Алжирский футболист получил повреждение в первом тайме товарищеского матча красно-синих с "Нижним Новгородом". На момент написания текста ЦСКА проигрывает со счетом 0:2.