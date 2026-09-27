"Родина" разгромно проиграла сербскому "Земуну"

"Родина" потерпела крупное поражение от "Земуна" в контрольном матче (1:4).

Фото: ФК "Родина"

Завершился контрольный поединок, в котором встречались сербский "Земун" и московская "Родина". Матч проходил Белграде (Сербия) и закончился разгромным поражением российской команды со счетом 1:4. Единственный мяч гостей забил атакующий полузащитник Кирилл Ушатов.



Товарищеские матчи



"Родина": Айдаров, Шадринцев, Тананеев, Крижан, Сокол, Мусаев, Ушатов, Посо, Гордюшенко, Мансилья (Дятлов, 46), Онугха.