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Хиддинк выступил за возвращение российских клубов в еврокубки

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об отстранении российских клубов от международных турниров.
Фото: сборная России
Нидерландский специалист надеется, что Россия в скором времени вернется на международную арену.

"Надеюсь, российские клубы как можно скорее вернутся к участию в еврокубках. Также надеюсь, что конфликт на Украине скоро закончится. И тогда мы снова начнем играть в международный футбол. Футбол способен нести мир по всему миру", - сказал Хиддинк Sport24.

Гус Хиддинк был главным тренером сборной России с 2006 по 2010 год. С 2012 по 2013 год специалист совмещал должности вице-президента и наставника в махачкалинском "Анжи".

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с начала 2022 года.

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