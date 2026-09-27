Хиддинк выступил за возвращение российских клубов в еврокубки

"Надеюсь, российские клубы как можно скорее вернутся к участию в еврокубках. Также надеюсь, что конфликт на Украине скоро закончится. И тогда мы снова начнем играть в международный футбол. Футбол способен нести мир по всему миру", - сказал Хиддинк Sport24.
Гус Хиддинк был главным тренером сборной России с 2006 по 2010 год. С 2012 по 2013 год специалист совмещал должности вице-президента и наставника в махачкалинском "Анжи".
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с начала 2022 года.