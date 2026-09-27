Рахимич - об экс-игроке ЦСКА: благодаря ему Кисляк очень сильно прибавил

"Какое влияние оказал Миралем Пьянич на рост Матвея Кисляка как игрока? Когда рядом с тобой футболисты такого класса, ты сильно прибавляешь.
Кисляк играл на той же позиции в центре поля. Думаю, благодаря Пьяничу и его опыту он очень сильно прибавил", - сказал Рахимич "Советскому спорту".
Миралем Пьянич выступал в составе московского ЦСКА с сентября 2024 по июнь 2025 года. Всего за клуб боснийский полузащитник провел 25 матчей и отдал 1 результативную передачу. На момент его выступления за "армейцев" Матвею Кисляку было 19 лет.