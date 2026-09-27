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Рахимич - об экс-игроке ЦСКА: благодаря ему Кисляк очень сильно прибавил

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич рассказал, кто внес большой вклад в развитие полузащитника "армейцев" Матвея Кисляка.
Фото: ФК ЦСКА
Элвер Рахимич считает, что ныне ключевой футболист ЦСКА Матвей Кисляк улучшил свою игру благодаря Миралему Пьяничу.

"Какое влияние оказал Миралем Пьянич на рост Матвея Кисляка как игрока? Когда рядом с тобой футболисты такого класса, ты сильно прибавляешь.

Кисляк играл на той же позиции в центре поля. Думаю, благодаря Пьяничу и его опыту он очень сильно прибавил", - сказал Рахимич "Советскому спорту".

Миралем Пьянич выступал в составе московского ЦСКА с сентября 2024 по июнь 2025 года. Всего за клуб боснийский полузащитник провел 25 матчей и отдал 1 результативную передачу. На момент его выступления за "армейцев" Матвею Кисляку было 19 лет.

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