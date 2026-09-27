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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на товарищеский матч с ФК "10"

Краснодарский клуб опубликовал состав на контрольную встречу.

Сегодня, 27 сентября, состоится товарищеская встреча между "Краснодаром" и медийным клубом из Москвы ФК "10". Матч пройдет в Краснодаре на домашнем стадионе черно-зеленых "Ozon Арена", начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

По итогам 9 стартовых туров краснодарская команда набрала 21 очко и является единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ. От ближайших преследователей "быков" отделяет два балла.

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