В матче 11-го тура Второй лиги А защитник "Калуги" Дмитрий Шевченко отличился, забив гол с центра поля в ворота кировского "Динамо".
На 26-й минуте игры Шевченко перехватил мяч у соперника на своей стороне поля, продвинулся вперед и точно пробил издали, перекинув вышедшего из ворот голкипера кировской команды.
Посмотреть гол можно в официальном телеграм-канале Второй лиги по ссылке.
Защитник "Калуги" забил в ворота кировского "Динамо" ударом с центра поля
В матче Второй лиги А "Калуга" - "Динамо" Киров забит супергол.
Фото: скриншот трансляции матча