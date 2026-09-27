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Защитник "Калуги" забил в ворота кировского "Динамо" ударом с центра поля

В матче Второй лиги А "Калуга" - "Динамо" Киров забит супергол.
Фото: скриншот трансляции матча
В матче 11-го тура Второй лиги А защитник "Калуги" Дмитрий Шевченко отличился, забив гол с центра поля в ворота кировского "Динамо".

На 26-й минуте игры Шевченко перехватил мяч у соперника на своей стороне поля, продвинулся вперед и точно пробил издали, перекинув вышедшего из ворот голкипера кировской команды.

Посмотреть гол можно в официальном телеграм-канале Второй лиги по ссылке.

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