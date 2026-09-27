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"После паузы мы все исправим". Нападающий "Оренбурга" - о результатах команды

Нападающий "Оренбурга" Андрей Касаджиков высказался об игре команды на старте сезона РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"По игре был хороший отрезок в начале сезона у "Оренбурга". Но у нас много ничьих. После паузы мы все исправим.

Ставлю цель как можно больше забивать и отдавать голевых передач", - сказал Касаджиков в эфире "Матч ТВ".

На старте сезона "Оренбург" потерпел два поражения, одержал одну победу и шесть раз сыграл вничью. Команда Ильдара Ахметзянова набрала 9 очков и идет на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

После международной паузы оренбуржцы сыграют у себя дома против махачкалинского "Динамо" в рамках 10-го тура чемпионата.

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