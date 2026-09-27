"После паузы мы все исправим". Нападающий "Оренбурга" - о результатах команды

"По игре был хороший отрезок в начале сезона у "Оренбурга". Но у нас много ничьих. После паузы мы все исправим.
Ставлю цель как можно больше забивать и отдавать голевых передач", - сказал Касаджиков в эфире "Матч ТВ".
На старте сезона "Оренбург" потерпел два поражения, одержал одну победу и шесть раз сыграл вничью. Команда Ильдара Ахметзянова набрала 9 очков и идет на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
После международной паузы оренбуржцы сыграют у себя дома против махачкалинского "Динамо" в рамках 10-го тура чемпионата.