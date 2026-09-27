"После паузы мы все исправим". Нападающий "Оренбурга" - о результатах команды

Нападающий "Оренбурга" Андрей Касаджиков высказался об игре команды на старте сезона РПЛ.

Фото: ФК "Оренбург"

"По игре был хороший отрезок в начале сезона у "Оренбурга". Но у нас много ничьих. После паузы мы все исправим.