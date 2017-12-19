Эктор Бракамонте: было предложение выступать за сборную России, но я не хотел

Бывший футболист "Ростова" Эктор Бракамонте вспомнил тренеров, с которыми он работал в премьер-лиге.– Конечно, он мой большой друг. Он прилетал ко мне в гости в Аргентину. Я внимательно следил за его работой в Англии и в России. Он хороший тренер и хороший человек, потому я всегда желаю ему успехов.– Да, но я советы не слушал. Он как тренер мне не очень! Ладно-ладно, шучу, конечно. Я слушал его. Помню, 6–7 лет назад, когда я только начинал учиться на тренера, Слуцкий назвал мне три вещи, которые я как тренер должен сделать. Но это наш секрет, так что я не буду рассказывать. Когда я начинал, он подсказывал мне, что точно надо делать.– У меня были проблемы со всеми ними. Вернее, у них были проблемы со мной. Я был тяжелый игрок, знаю, что был проблемой, но я был неплохой проблемой. Я всегда хотел выигрывать. Бывало, тренер или кто-то из партнеров предлагал какое-то решение, которое мне не нравилось, и я говорил: "Нет, это неправильно, нам нужно сделать вот так". Я был глупым, потому что думал, что знаю больше, чем тренер. Это моя большая ошибка. Когда я играл в футбол, я терял голову, я всегда хотел побеждать.– Я говорил так?! Ну, ок, я готов! А если серьезно, то пока Черчесов очень хорошо справляется. Я видел матчи против Аргентины и Испании: у России очень хорошая сборная. Много молодых футболистов появилось в команде. Дай бог, чтобы на чемпионате мира Россия выступила хорошо и на следующий ЧМ Черчесов поедет вместе с этими же футболистами.– В России я бы хотел работать в ФК "Москва", но команды больше нет. В России у меня хорошие воспоминания сохранились о "Тереке", который сейчас называется "Ахмат", о "Ростове". Мой последний год в Ростове был очень хорошим для меня и моей семьи. Потому этот город я очень люблю. Пока мне нужно учиться, и мне еще рано тренировать в России.– У меня было предложение в 2004 году выступать за сборную России. Я сказал, что России не нужен нападающий, там играют Кержаков и Аршавин. У меня есть итальянский, испанский и аргентинский паспорта, поэтому я не хотел. Мне не нравится, когда футболист выступает за другую страну. Но тот, кто так сделает, – это его выбор. Я не буду против, но мне не нравится такой выбор.