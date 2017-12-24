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Антон Заболотный: когда докатился до второго дивизиона, в один вечер пересмотрел всё

Новичок "Зенита" Антон Заболотный рассказал, когда произошла ключевая перемена в его отношении к футболу.

— Вы рассказывали, что езда по низшим дивизионам заставила пересмотреть отношение к футболу.

— Да. Полтора года в «Уфе» получились в целом неудачными. Играл мало, чаще сидел в запасе. Отношения с Игорем Колывановым не складывались. Позже понял, что вел тогда себя неправильно. После ЦСКА я морально надломился, стал впускать в себя негатив. Часто расстраивался из-за своих ошибок. Мог обидеться, что не выпускают на поле, да и к футболу относился недостаточно серьезно. Поэтому в какой-то степени отношение ко мне Колыванова понимаю. Наверное, он посмотрел на все это со стороны и убедился, что не готов я еще тянуть вперед команду.

— Какой момент стал переломным в вашем сознании?

— После перехода в «Факел» — он тогда во втором дивизионе играл. Пришлось уже посмотреть и оценить себя со стороны. Казалось, еще недавно был в ведущей команде Премьер-лиги, а докатился до второго дивизиона. Да и там не сразу все удачно стало получаться. Поэтому все пересмотрел в один вечер.

— Это как?

— Сел и, можно сказать, поговорил сам с собой. Поменял в себе в тот вечер очень многое – и рвение, и дисциплину. И понимание появилось, что профессиональный футбол требует полного погружения. И что играю я не только для себя, но и для благополучия своей семьи. От многого в тот момент я отказался, многое пересмотрел.

— Например?..

— В первую очередь стал гораздо больше внимания уделять восстановлению и подготовке к матчам. Закончилась тренировка – надо уже думать о следующей. Закончился матч – надо сразу восстанавливаться и готовиться к следующему. Тщательней стал относиться к медицинским процедурам, больше времени тратить на отдых, раньше ложиться спать. Лишние посиделки в компаниях и посещения клубов оставил в стороне. Раньше я это совмещал, признаю. Но когда отношение к делу пересматриваешь, ум проясняется и становишься совсем другим человеком. А еще я тогда начал читать книги. Автобиографии выдающихся спортсменов. Их рассказы тоже помогли мне стать тем, кто я есть сегодня.

— Чья автобиография впечатлила особенно?

— Златана Ибрагимовича. Это мой кумир. Очень ценными для меня стали его рассуждения о том, каким должен быть хороший футболист: как он должен вести себя на поле, а как – за его пределами. Мне автобиография Ибрагимовича очень помогла, — рассказал Заболотный в интервью Еженедельнику Футбол.
Теги: Заболотный Уфа Колыванов Факел Зенит
Вчера, 23:00
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5
(1)
№5 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 05:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Учиться на ошибках могут не только лишь все... wink
Регистрация: 6.12.2014
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец, взялся за голову, лучше поздно, чем никогда


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:37) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Заболотному нужно было поговорить самим с собой гораздо раньше,как только он докатился до конюшни,а теперь и до бомжатни,потерянный для общества)
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: sergey3709 (Вчера, 23:18) #
  • 0
  •  (4)

Еще ничего не известно, в Зените лавки запасных для многих хватит
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:06) #
  • +6
  •  (6)

Вообще парень молодец.хороший пример из жизни для многих .он ещё конечно ничего не добился,но проявление характера ,дорогого стоит .браво!!!
Регистрация: 27.07.2016
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