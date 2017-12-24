Антон Заболотный: когда докатился до второго дивизиона, в один вечер пересмотрел всё

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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Новичок "Зенита" Антон Заболотный рассказал, когда произошла ключевая перемена в его отношении к футболу.
— Вы рассказывали, что езда по низшим дивизионам заставила пересмотреть отношение к футболу.
— Да. Полтора года в «Уфе» получились в целом неудачными. Играл мало, чаще сидел в запасе. Отношения с Игорем Колывановым не складывались. Позже понял, что вел тогда себя неправильно. После ЦСКА я морально надломился, стал впускать в себя негатив. Часто расстраивался из-за своих ошибок. Мог обидеться, что не выпускают на поле, да и к футболу относился недостаточно серьезно. Поэтому в какой-то степени отношение ко мне Колыванова понимаю. Наверное, он посмотрел на все это со стороны и убедился, что не готов я еще тянуть вперед команду.
— Какой момент стал переломным в вашем сознании?
— После перехода в «Факел» — он тогда во втором дивизионе играл. Пришлось уже посмотреть и оценить себя со стороны. Казалось, еще недавно был в ведущей команде Премьер-лиги, а докатился до второго дивизиона. Да и там не сразу все удачно стало получаться. Поэтому все пересмотрел в один вечер.
— Это как?
— Сел и, можно сказать, поговорил сам с собой. Поменял в себе в тот вечер очень многое – и рвение, и дисциплину. И понимание появилось, что профессиональный футбол требует полного погружения. И что играю я не только для себя, но и для благополучия своей семьи. От многого в тот момент я отказался, многое пересмотрел.
— Например?..
— В первую очередь стал гораздо больше внимания уделять восстановлению и подготовке к матчам. Закончилась тренировка – надо уже думать о следующей. Закончился матч – надо сразу восстанавливаться и готовиться к следующему. Тщательней стал относиться к медицинским процедурам, больше времени тратить на отдых, раньше ложиться спать. Лишние посиделки в компаниях и посещения клубов оставил в стороне. Раньше я это совмещал, признаю. Но когда отношение к делу пересматриваешь, ум проясняется и становишься совсем другим человеком. А еще я тогда начал читать книги. Автобиографии выдающихся спортсменов. Их рассказы тоже помогли мне стать тем, кто я есть сегодня.
— Чья автобиография впечатлила особенно?
— Златана Ибрагимовича. Это мой кумир. Очень ценными для меня стали его рассуждения о том, каким должен быть хороший футболист: как он должен вести себя на поле, а как – за его пределами. Мне автобиография Ибрагимовича очень помогла, — рассказал Заболотный в интервью Еженедельнику Футбол.
— Вы рассказывали, что езда по низшим дивизионам заставила пересмотреть отношение к футболу.
— Да. Полтора года в «Уфе» получились в целом неудачными. Играл мало, чаще сидел в запасе. Отношения с Игорем Колывановым не складывались. Позже понял, что вел тогда себя неправильно. После ЦСКА я морально надломился, стал впускать в себя негатив. Часто расстраивался из-за своих ошибок. Мог обидеться, что не выпускают на поле, да и к футболу относился недостаточно серьезно. Поэтому в какой-то степени отношение ко мне Колыванова понимаю. Наверное, он посмотрел на все это со стороны и убедился, что не готов я еще тянуть вперед команду.
— Какой момент стал переломным в вашем сознании?
— После перехода в «Факел» — он тогда во втором дивизионе играл. Пришлось уже посмотреть и оценить себя со стороны. Казалось, еще недавно был в ведущей команде Премьер-лиги, а докатился до второго дивизиона. Да и там не сразу все удачно стало получаться. Поэтому все пересмотрел в один вечер.
— Это как?
— Сел и, можно сказать, поговорил сам с собой. Поменял в себе в тот вечер очень многое – и рвение, и дисциплину. И понимание появилось, что профессиональный футбол требует полного погружения. И что играю я не только для себя, но и для благополучия своей семьи. От многого в тот момент я отказался, многое пересмотрел.
— Например?..
— В первую очередь стал гораздо больше внимания уделять восстановлению и подготовке к матчам. Закончилась тренировка – надо уже думать о следующей. Закончился матч – надо сразу восстанавливаться и готовиться к следующему. Тщательней стал относиться к медицинским процедурам, больше времени тратить на отдых, раньше ложиться спать. Лишние посиделки в компаниях и посещения клубов оставил в стороне. Раньше я это совмещал, признаю. Но когда отношение к делу пересматриваешь, ум проясняется и становишься совсем другим человеком. А еще я тогда начал читать книги. Автобиографии выдающихся спортсменов. Их рассказы тоже помогли мне стать тем, кто я есть сегодня.
— Чья автобиография впечатлила особенно?
— Златана Ибрагимовича. Это мой кумир. Очень ценными для меня стали его рассуждения о том, каким должен быть хороший футболист: как он должен вести себя на поле, а как – за его пределами. Мне автобиография Ибрагимовича очень помогла, — рассказал Заболотный в интервью Еженедельнику Футбол.
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