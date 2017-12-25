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Алексей Сорокин - о судьбе поста главы РФС: ничего не знаю. Правда!

Генеральный секретарь оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что не в курсе информации о возможной смене главы РФС.

Ранее появилась информация, что во время сегодняшнего заседания исполкома РФС может быть объявлено об уходе вице-премьера РФ Виталия Мутко с поста президента РФС. Его место может занять Алексей Сорокин.

"Ничего не знаю! Правда!" - цитирует Сорокина "Спорт-Экспресс".
Теги: Сорокин
Сегодня, 16:24
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