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Михаил Боярский: мы обгоним "Локомотив" и займем первое место

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поздравил болельщиков "Зенита" с наступающим Новым годом.

"Всех болельщиков "Зенита" поздравляю с наступающим Новым годом! Убежден, что Новый год принесет нам радостные игры нашей любимой команды, что мы обгоним "Локомотив" и займем первое место! Не без нашей, точнее, не без вашей помощи, потому что ваше участие в игре настолько заметно и приносит такие плоды, что трудно отказаться от вашей замечательной поддержки! Я убежден, что и Кокорин будет забивать так, как забивал, и что наш тренер сможет обыграть Семина в решающем матче, и что мы встретимся, и будем поздравлять наш "Зенит" с очередной победой. С наступающим Новым годом!" - цитирует Боярского Bobsoccer.
Теги: Боярский Зенит Локомотив
Сегодня, 00:17
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12
(4)
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 08:53) #
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Болеет за:
«Спартак»

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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 08:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Канальи! Зенит всех будет драть!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 08:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Только чур ты тоже будешь бежать перед локомотивом по Октябрьской железной дороге! За базар надо же отвечать: вот и обгоняй "Сапсан".


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№9 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 08:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну бухает Миша, чё вы накинулись)))

Сегодня и Кокорин для него Король, чё там уже спорить)))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№8 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 07:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Болеет за:
«Спартак»

-Мы обязательно обгоним Локомотив и займем первое место!
-Но когда же,дорогой Д Артаньян?
-20 лет спустя!(с)

Тебе виднее о чём ты говоришь! laughing
Регистрация: 8.08.2016
№7 Написал: александр матасов (Сегодня, 07:13) #
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Типун тебе на язык.
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 06:40) #
  • +2
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Цитата: zen-it
Миша всегда говорит так, как потом происходит!

Когда-нибудь ПОТОМ и сбудется.Вы сначала разберитесь,что внутри клуба происходит.
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 05:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
что за специалисты в СенитГазпреме то заявляют что мы уже чемпиены когда прошло 9 туров то сейчас поют что мы догоним и перегоним Локомотив ну с вами точно не соскукчишься а Локо возьмет да впиндюрит по не могу во будет хохма а Миша как и Генчик Орлов оба спецы фантазеры
Регистрация: 1.04.2013
№4 Написал: genna (Сегодня, 02:29) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
В конце сезона "хрюкайте" сейчас чего. Это пожелание болельщика.
Регистрация: 13.02.2011
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:59) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
-Мы обязательно обгоним Локомотив и займем первое место!
-Но когда же,дорогой Д Артаньян?
-20 лет спустя!(с) wink


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:49) #
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Обгонишь..
На хромой кобыле если только, на нормальном коне шмякнешься уже, Миш smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 01:35) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Миша всегда говорит так, как потом происходит!
Регистрация: 5.04.2017
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