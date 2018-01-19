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"Зенит" интересуется 24-летним полузащитником "Аякса"
Никола Инночентин, агент полузащитника "Аякса" Амина Юнеса, сообщил, что в числе претендентов на игрока есть и петербургский "Зенит".
"Аякс" получил от "Суонси" предложение в размере 10 миллионов евро. Но со спортивной точки зрения это не тот клуб, в который хотел бы перейти Амин.
Ко мне обращались "Зенит", "Интер", "Уотфорд", "Севилья" и "Наполи". На данный момент у Амина нет договоренности с каким-либо клубом. "Наполи" не делал предложений ни "Аяксу", ни Амину.
Амин очень благодарен "Аяксу" и желает ему всего наилучшего. Он доказывает это тем, что каждый день приходит первым на тренировку.
Если в это окно трансфер не состоится, он приложит все усилия, чтобы выиграть чемпионат с "Аяксом", - цитирует агента Sports.ru со ссылкой на De Telegraaf.
24-летний хавбек в прошлом году дебютировал в составе сборной Германии и выиграл с ней Кубок конфедераций.
"Аякс" получил от "Суонси" предложение в размере 10 миллионов евро. Но со спортивной точки зрения это не тот клуб, в который хотел бы перейти Амин.
Ко мне обращались "Зенит", "Интер", "Уотфорд", "Севилья" и "Наполи". На данный момент у Амина нет договоренности с каким-либо клубом. "Наполи" не делал предложений ни "Аяксу", ни Амину.
Амин очень благодарен "Аяксу" и желает ему всего наилучшего. Он доказывает это тем, что каждый день приходит первым на тренировку.
Если в это окно трансфер не состоится, он приложит все усилия, чтобы выиграть чемпионат с "Аяксом", - цитирует агента Sports.ru со ссылкой на De Telegraaf.
24-летний хавбек в прошлом году дебютировал в составе сборной Германии и выиграл с ней Кубок конфедераций.
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