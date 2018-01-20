Андрей Воронин: по мне Жирков гораздо сильнее и опытнее Рауша

Бывший нападающий "Динамо" Андрей Воронин отметил, что защитника "Кельна" Константин Рауш перейдет в столичный клуб только ради чемпионата мира-2018.– Это его выбор. Думаю, он обусловлен в первую очередь чемпионатом мира в России. Рауш хочет быть на виду, больше играть. Ведь в "Кельне" в последнее время он не всегда попадал в состав.– Наверное, у него не было предложений в бундеслиге. Знаю, что его звали в Россию еще два года назад, но тогда он не поехал. А сейчас решился. Хотя в 27 лет из России многие мечтают уехать в Европу, а он отправился в вашу страну.– Чемпионат мира стоит для него на первом месте. Если он не будет играть в "Кельне", понятное дело, что он проедет мимо такого турнира.– Я играл вместе с Юрой. По мне Жирков гораздо сильнее и опытнее Рауша. Но это лично мое мнение. При этом, зная хорошо Дмитрия Хохлова, понимаю, что некачественных футболистов он к себе не пригласил бы.– Я всегда говорил, что европейские чемпионаты намного сильнее и интереснее вашего. А если и ехать в Россию, то все-таки в другом возрасте– Думаю, да. Либо как Халк и Витсель переходить в российский клуб за большими деньгами.