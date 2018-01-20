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Ростов-на-Дону Ахмат
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Андрей Воронин: по мне Жирков гораздо сильнее и опытнее Рауша
Бывший нападающий "Динамо" Андрей Воронин отметил, что защитника "Кельна" Константин Рауш перейдет в столичный клуб только ради чемпионата мира-2018.
– Понимаете решение Рауша?
– Это его выбор. Думаю, он обусловлен в первую очередь чемпионатом мира в России. Рауш хочет быть на виду, больше играть. Ведь в "Кельне" в последнее время он не всегда попадал в состав.
– Не рановато уезжать из Германии в Россию? Почему бы не перейти в другой немецкий клуб?
– Наверное, у него не было предложений в бундеслиге. Знаю, что его звали в Россию еще два года назад, но тогда он не поехал. А сейчас решился. Хотя в 27 лет из России многие мечтают уехать в Европу, а он отправился в вашу страну.
– Парадокс?
– Чемпионат мира стоит для него на первом месте. Если он не будет играть в "Кельне", понятное дело, что он проедет мимо такого турнира.
– На чемпионате мира он может выиграть конкуренцию, например, у Жиркова?
– Я играл вместе с Юрой. По мне Жирков гораздо сильнее и опытнее Рауша. Но это лично мое мнение. При этом, зная хорошо Дмитрия Хохлова, понимаю, что некачественных футболистов он к себе не пригласил бы.
– Если бы Рауш вдруг обратился к вам за советом "Ехать в Россию или не стоит" – что вы ему сказали бы?
– Я всегда говорил, что европейские чемпионаты намного сильнее и интереснее вашего. А если и ехать в Россию, то все-таки в другом возрасте
– После 30?
– Думаю, да. Либо как Халк и Витсель переходить в российский клуб за большими деньгами.
"Спорт-Экспресс"
– Понимаете решение Рауша?
– Это его выбор. Думаю, он обусловлен в первую очередь чемпионатом мира в России. Рауш хочет быть на виду, больше играть. Ведь в "Кельне" в последнее время он не всегда попадал в состав.
– Не рановато уезжать из Германии в Россию? Почему бы не перейти в другой немецкий клуб?
– Наверное, у него не было предложений в бундеслиге. Знаю, что его звали в Россию еще два года назад, но тогда он не поехал. А сейчас решился. Хотя в 27 лет из России многие мечтают уехать в Европу, а он отправился в вашу страну.
– Парадокс?
– Чемпионат мира стоит для него на первом месте. Если он не будет играть в "Кельне", понятное дело, что он проедет мимо такого турнира.
– На чемпионате мира он может выиграть конкуренцию, например, у Жиркова?
– Я играл вместе с Юрой. По мне Жирков гораздо сильнее и опытнее Рауша. Но это лично мое мнение. При этом, зная хорошо Дмитрия Хохлова, понимаю, что некачественных футболистов он к себе не пригласил бы.
– Если бы Рауш вдруг обратился к вам за советом "Ехать в Россию или не стоит" – что вы ему сказали бы?
– Я всегда говорил, что европейские чемпионаты намного сильнее и интереснее вашего. А если и ехать в Россию, то все-таки в другом возрасте
– После 30?
– Думаю, да. Либо как Халк и Витсель переходить в российский клуб за большими деньгами.
"Спорт-Экспресс"
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