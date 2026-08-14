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Батраков установил лучший показатель РПЛ за последние три сезона

Алексей Батраков продолжает демонстрировать высокую результативность в гостевых матчах чемпионата России.
Фото: РПЛ
Полузащитник "Локомотива" с большим отрывом лидирует среди футболистов РПЛ по системе "гол+пас" на выезде за последние три сезона.

В матче четвёртого тура против "Оренбурга" 21-летний хавбек открыл счёт, однако железнодорожники не удержали преимущество - встреча завершилась вничью 1:1.

Как сообщает Opta Sports, за этот период Батраков набрал 25 результативных действий в гостевых встречах РПЛ - 12 голов и 13 передач. Ближайший преследователь Эдуард Сперцян имеет 19 баллов, а Джон Кордоба и Мирлинд Даку - по 16.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за "Локомотив" пять матчей во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

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