Полузащитник "Локомотива" с большим отрывом лидирует среди футболистов РПЛ по системе "гол+пас" на выезде за последние три сезона.
В матче четвёртого тура против "Оренбурга" 21-летний хавбек открыл счёт, однако железнодорожники не удержали преимущество - встреча завершилась вничью 1:1.
Как сообщает Opta Sports, за этот период Батраков набрал 25 результативных действий в гостевых встречах РПЛ - 12 голов и 13 передач. Ближайший преследователь Эдуард Сперцян имеет 19 баллов, а Джон Кордоба и Мирлинд Даку - по 16.
В нынешнем сезоне Батраков провёл за "Локомотив" пять матчей во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу.
Батраков установил лучший показатель РПЛ за последние три сезона
Алексей Батраков продолжает демонстрировать высокую результативность в гостевых матчах чемпионата России.
Фото: РПЛ