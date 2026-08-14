Губерниев объяснил, почему не удивлён результативному дебюту Сперцяна

Дмитрий Губерниев прокомментировал результативный дебют Эдуарда Сперцяна в чемпионате Саудовской Аравии.

Фото: ФК "Аль-Ахли"

- Сперцяна, в общем-то, и брали в Саудовскую Аравию, чтобы он там забивал голы, так что его мяч не выглядит чем-то удивительным. Было бы странно, если бы он там не забил. Эдуард - сильный игрок европейского качества, который не пропадёт в Саудовской Аравии, да и денег там заработает, - передаёт слова Губерниева Metaratings

Бывший полузащитник "Краснодара" принёс "Аль-Ахли" победу над "Аль-Дирайей" (1:0), забив единственный мяч встречи.Комментатор не удивлён успешному началу Сперцяна в новой команде. По его мнению, уровень 26-летнего футболиста позволит ему проявить себя в Саудовской Аравии.Сперцян стал игроком "Аль-Ахли" в июле. Соглашение российского футболиста с саудовским клубом рассчитано на три сезона.